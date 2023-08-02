Шаповалова Нина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШаповалова Нина Александровна

Шаповалова Нина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шаповалов Никита Моисеевич

Рождение ребёнка
1866

Сын: Шаповалов Василий Никитович

Отец ребёнка: Шаповалов Никита Моисеевич

Рождение ребёнка
1881

Сын: Шаповалов Емельян Никитович

Отец ребёнка: Шаповалов Никита Моисеевич

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.