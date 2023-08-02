Шаповалова Нина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1846
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1866
Сын: Шаповалов Василий Никитович
Отец ребёнка: Шаповалов Никита Моисеевич
Рождение ребёнка
1881
Сын: Шаповалов Емельян Никитович
Отец ребёнка: Шаповалов Никита Моисеевич
Смерть
Неизвестно