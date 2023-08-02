Шаповалов Никита Моисеевич
Место рождения
Дата рождения1844
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: Шаповалов Моисей
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1866
Сын: Шаповалов Василий Никитович
Мать ребёнка: Шаповалова Нина Александровна
Рождение ребёнка
1881
Сын: Шаповалов Емельян Никитович
Мать ребёнка: Шаповалова Нина Александровна
Смерть
Неизвестно