Шаповалов Никита Моисеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаповалов Никита Моисеевич

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Шаповалов Моисей

Мать: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шаповалова Нина Александровна

Рождение ребёнка
1866

Сын: Шаповалов Василий Никитович

Мать ребёнка: Шаповалова Нина Александровна

Рождение ребёнка
1881

Сын: Шаповалов Емельян Никитович

Мать ребёнка: Шаповалова Нина Александровна

Смерть
Неизвестно

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