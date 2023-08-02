Шаповалов Моисей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаповалов Моисей

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1840

Сын: Шаповалов Марк Моисеевич

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1842

Сын: Шаповалов Семен Моисеевич

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1844

Сын: Шаповалов Демид Моисеевич

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1844

Сын: Шаповалов Никита Моисеевич

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1850

Сын: Шаповалов Алексей Моисеевич

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно

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