Шаповалов Моисей
Место рождения
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1840
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1842
Сын: Шаповалов Семен Моисеевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1844
Сын: Шаповалов Демид Моисеевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1844
Сын: Шаповалов Никита Моисеевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1850
Сын: Шаповалов Алексей Моисеевич
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно