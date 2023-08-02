Шаповалов Семен Моисеевич
Место рождения
Дата рождения1842
Дата смерти10.02.1922
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Отец: Шаповалов Моисей
Мать: ?
Сын: Шаповалов Терентий Семенович
Мать ребёнка: Шаповалова Ульяна Ивановна
Сын: Шаповалов Ерофей Семенович
Мать ребёнка: Шаповалова Ульяна Ивановна
Дочь: (Шаповалова) Анна Семеновна
Мать ребёнка: Шаповалова Ульяна Ивановна
Сын: Шаповалов Онисим Семенович
Мать ребёнка: Шаповалова Ульяна Ивановна
Дочь: (Шаповалов) Александра Семеновна
Мать ребёнка: Шаповалова Ульяна Ивановна
Сын: Шаповалов Прокопий Семенович
Мать ребёнка: Шаповалова Ульяна Ивановна
Сын: Шаповалов Леонтий Семенович
Мать ребёнка: Шаповалова Ульяна Ивановна
Сын: Шаповалов Леонид Семенович
Мать ребёнка: Шаповалова Ульяна Ивановна
Сын: Шаповалов Василий Семенович
Мать ребёнка: Шаповалова Ульяна Ивановна
Сын: Шаповалов Никифор Семенович
Мать ребёнка: Шаповалова Ульяна Ивановна
Дочь: (Шаповалова) Мария Семеновна
Мать ребёнка: Шаповалова Ульяна Ивановна
Дочь: (Шаповалова) Васса Семеновна
Мать ребёнка: Шаповалова Ульяна Ивановна