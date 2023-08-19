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Шаповалов Терентий Семенович

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Шаповалов Семен Моисеевич

Мать: Шаповалова Ульяна Ивановна

Бракосочетание
С 06.11.1875 по 1887

Жена: Шаповалова Анастасия Леонтьевна

Рождение ребёнка
1887

Сын: Шаповалов Федор Терентьевич

Мать ребёнка: Мария Сельвестровна

Рождение ребёнка
1891

Сын: Шаповалов Семен Терентьевич

Мать ребёнка: Мария Сельвестровна

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Анастасия Тереньевна

Мать ребёнка: Мария Сельвестровна

Рождение ребёнка
1900

Сын: Шаповалова Федор Терентьевич

Мать ребёнка: Мария Сельвестровна

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Татьяна Терентьевна

Мать ребёнка: Мария Сельвестровна

Рождение ребёнка
1901

Сын: Шаповалов Зиновий Терентьевич

Мать ребёнка: Мария Сельвестровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Сельвестровна

Смерть
Неизвестно
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