Шаповалов Терентий Семенович
Место рождения
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Бракосочетание
С 06.11.1875 по 1887
Рождение ребёнка
1887
Сын: Шаповалов Федор Терентьевич
Мать ребёнка: Мария Сельвестровна
Рождение ребёнка
1891
Сын: Шаповалов Семен Терентьевич
Мать ребёнка: Мария Сельвестровна
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Анастасия Тереньевна
Мать ребёнка: Мария Сельвестровна
Рождение ребёнка
1900
Сын: Шаповалова Федор Терентьевич
Мать ребёнка: Мария Сельвестровна
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Татьяна Терентьевна
Мать ребёнка: Мария Сельвестровна
Рождение ребёнка
1901
Сын: Шаповалов Зиновий Терентьевич
Мать ребёнка: Мария Сельвестровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Сельвестровна
Смерть
Неизвестно