Мария Сельвестровна
Место рождения
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1887
Сын: Шаповалов Федор Терентьевич
Отец ребёнка: Шаповалов Терентий Семенович
Рождение ребёнка
1891
Сын: Шаповалов Семен Терентьевич
Отец ребёнка: Шаповалов Терентий Семенович
Рождение ребёнка
1896
Дочь: (Шаповалова) Анастасия Тереньевна
Отец ребёнка: Шаповалов Терентий Семенович
Рождение ребёнка
1900
Сын: Шаповалова Федор Терентьевич
Отец ребёнка: Шаповалов Терентий Семенович
Рождение ребёнка
1900
Дочь: (Шаповалова) Татьяна Терентьевна
Отец ребёнка: Шаповалов Терентий Семенович
Рождение ребёнка
1901
Сын: Шаповалов Зиновий Терентьевич
Отец ребёнка: Шаповалов Терентий Семенович
Смерть
Неизвестно