Мария Сельвестровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Сельвестровна

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шаповалов Терентий Семенович

Рождение ребёнка
1887

Сын: Шаповалов Федор Терентьевич

Отец ребёнка: Шаповалов Терентий Семенович

Рождение ребёнка
1891

Сын: Шаповалов Семен Терентьевич

Отец ребёнка: Шаповалов Терентий Семенович

Рождение ребёнка
1896

Дочь: (Шаповалова) Анастасия Тереньевна

Отец ребёнка: Шаповалов Терентий Семенович

Рождение ребёнка
1900

Сын: Шаповалова Федор Терентьевич

Отец ребёнка: Шаповалов Терентий Семенович

Рождение ребёнка
1900

Дочь: (Шаповалова) Татьяна Терентьевна

Отец ребёнка: Шаповалов Терентий Семенович

Рождение ребёнка
1901

Сын: Шаповалов Зиновий Терентьевич

Отец ребёнка: Шаповалов Терентий Семенович

Смерть
Неизвестно

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