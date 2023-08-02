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Шаповалова Ульяна Ивановна

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1860

Сын: Шаповалов Терентий Семенович

Отец ребёнка: Шаповалов Семен Моисеевич

Рождение ребёнка
1869

Сын: Шаповалов Ерофей Семенович

Отец ребёнка: Шаповалов Семен Моисеевич

Рождение ребёнка
1871

Дочь: (Шаповалова) Анна Семеновна

Отец ребёнка: Шаповалов Семен Моисеевич

Рождение ребёнка
15.02.1874

Сын: Шаповалов Онисим Семенович

Отец ребёнка: Шаповалов Семен Моисеевич

Рождение ребёнка
17.04.1875

Дочь: (Шаповалов) Александра Семеновна

Отец ребёнка: Шаповалов Семен Моисеевич

Рождение ребёнка
08.07.1875

Сын: Шаповалов Прокопий Семенович

Отец ребёнка: Шаповалов Семен Моисеевич

Рождение ребёнка
17.06.1879

Сын: Шаповалов Леонтий Семенович

Отец ребёнка: Шаповалов Семен Моисеевич

Рождение ребёнка
1880

Сын: Шаповалов Леонид Семенович

Отец ребёнка: Шаповалов Семен Моисеевич

Рождение ребёнка
1880

Сын: Шаповалов Василий Семенович

Отец ребёнка: Шаповалов Семен Моисеевич

Рождение ребёнка
1882

Сын: Шаповалов Никифор Семенович

Отец ребёнка: Шаповалов Семен Моисеевич

Рождение ребёнка
1887

Дочь: (Шаповалова) Мария Семеновна

Отец ребёнка: Шаповалов Семен Моисеевич

Рождение ребёнка
1890

Дочь: (Шаповалова) Васса Семеновна

Отец ребёнка: Шаповалов Семен Моисеевич

Смерть
Неизвестно

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