Шаповалова Ульяна Ивановна
Место рождения
Дата рождения1842
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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- БиографияБиография
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Шаповалов Терентий Семенович
Отец ребёнка: Шаповалов Семен Моисеевич
Сын: Шаповалов Ерофей Семенович
Отец ребёнка: Шаповалов Семен Моисеевич
Дочь: (Шаповалова) Анна Семеновна
Отец ребёнка: Шаповалов Семен Моисеевич
Сын: Шаповалов Онисим Семенович
Отец ребёнка: Шаповалов Семен Моисеевич
Дочь: (Шаповалов) Александра Семеновна
Отец ребёнка: Шаповалов Семен Моисеевич
Сын: Шаповалов Прокопий Семенович
Отец ребёнка: Шаповалов Семен Моисеевич
Сын: Шаповалов Леонтий Семенович
Отец ребёнка: Шаповалов Семен Моисеевич
Сын: Шаповалов Леонид Семенович
Отец ребёнка: Шаповалов Семен Моисеевич
Сын: Шаповалов Василий Семенович
Отец ребёнка: Шаповалов Семен Моисеевич
Сын: Шаповалов Никифор Семенович
Отец ребёнка: Шаповалов Семен Моисеевич
Дочь: (Шаповалова) Мария Семеновна
Отец ребёнка: Шаповалов Семен Моисеевич
Дочь: (Шаповалова) Васса Семеновна
Отец ребёнка: Шаповалов Семен Моисеевич