Шаповалов Прокопий Семенович
Место рождения
Дата рождения08.07.1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1875
Рождение ребёнка
1897
Сын: Шаповалов Павел Прокопьевич
Мать ребёнка: Шаповалова Феодосия Кондратьевна
Рождение ребёнка
1900
Сын: Шаповалов Василий Прокопьевич
Мать ребёнка: Шаповалова Феодосия Кондратьевна
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Евфросиния Прокопьевна
Мать ребёнка: Шаповалова Феодосия Кондратьевна
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Мария Прокопьевна
Мать ребёнка: Шаповалова Феодосия Кондратьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно