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Шаповалов Прокопий Семенович

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

08.07.1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1875

Отец: Шаповалов Семен Моисеевич

Мать: Шаповалова Ульяна Ивановна

Рождение ребёнка
1897

Сын: Шаповалов Павел Прокопьевич

Мать ребёнка: Шаповалова Феодосия Кондратьевна

Рождение ребёнка
1900

Сын: Шаповалов Василий Прокопьевич

Мать ребёнка: Шаповалова Феодосия Кондратьевна

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Евфросиния Прокопьевна

Мать ребёнка: Шаповалова Феодосия Кондратьевна

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Мария Прокопьевна

Мать ребёнка: Шаповалова Феодосия Кондратьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шаповалова Феодосия Кондратьевна

Смерть
Неизвестно
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