Шаповалова Феодосия Кондратьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1897
Сын: Шаповалов Павел Прокопьевич
Отец ребёнка: Шаповалов Прокопий Семенович
Рождение ребёнка
1900
Сын: Шаповалов Василий Прокопьевич
Отец ребёнка: Шаповалов Прокопий Семенович
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Евфросиния Прокопьевна
Отец ребёнка: Шаповалов Прокопий Семенович
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Мария Прокопьевна
Отец ребёнка: Шаповалов Прокопий Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно