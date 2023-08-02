Шаповалова Феодосия Кондратьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаповалова Феодосия Кондратьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1897

Сын: Шаповалов Павел Прокопьевич

Отец ребёнка: Шаповалов Прокопий Семенович

Рождение ребёнка
1900

Сын: Шаповалов Василий Прокопьевич

Отец ребёнка: Шаповалов Прокопий Семенович

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Евфросиния Прокопьевна

Отец ребёнка: Шаповалов Прокопий Семенович

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Мария Прокопьевна

Отец ребёнка: Шаповалов Прокопий Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шаповалов Прокопий Семенович

Смерть
Неизвестно