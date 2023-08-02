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Шаповалов Алексей Моисеевич

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Шаповалов Моисей

Мать: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелешко Елизавета Ивановна

Рождение ребёнка
13.02.1875

Дочь: (Шаповалова) Марина Алексеевна

Мать ребёнка: Пелешко Елизавета Ивановна

Рождение ребёнка
10.09.1879

Дочь: (Шаповалова) Феодора Алексеевна

Мать ребёнка: Пелешко Елизавета Ивановна

Рождение ребёнка
1887

Дочь: (Шаповалова) Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Пелешко Елизавета Ивановна

Рождение ребёнка
1889

Дочь: (Шаповалова) Ирина Алексеевна

Мать ребёнка: Пелешко Елизавета Ивановна

Рождение ребёнка
1892

Дочь: (Шаповалова) Матрена Алексеевна

Мать ребёнка: Пелешко Елизавета Ивановна

Рождение ребёнка
1897

Дочь: (Шаповалова) Евфимия Алексеевна

Мать ребёнка: Пелешко Елизавета Ивановна

Смерть
Неизвестно

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