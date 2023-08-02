Шаповалов Алексей Моисеевич
Место рождения
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: Шаповалов Моисей
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.02.1875
Дочь: (Шаповалова) Марина Алексеевна
Мать ребёнка: Пелешко Елизавета Ивановна
Рождение ребёнка
10.09.1879
Дочь: (Шаповалова) Феодора Алексеевна
Мать ребёнка: Пелешко Елизавета Ивановна
Рождение ребёнка
1887
Дочь: (Шаповалова) Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Пелешко Елизавета Ивановна
Рождение ребёнка
1889
Дочь: (Шаповалова) Ирина Алексеевна
Мать ребёнка: Пелешко Елизавета Ивановна
Рождение ребёнка
1892
Дочь: (Шаповалова) Матрена Алексеевна
Мать ребёнка: Пелешко Елизавета Ивановна
Рождение ребёнка
1897
Дочь: (Шаповалова) Евфимия Алексеевна
Мать ребёнка: Пелешко Елизавета Ивановна
Смерть
Неизвестно