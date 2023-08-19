Пелешко Елизавета Ивановна
Место рождения
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.02.1875
Дочь: Марина Алексеевна
Отец ребёнка: Шаповалов Алексей Моисеевич
Рождение ребёнка
10.09.1879
Дочь: Феодора Алексеевна
Отец ребёнка: Шаповалов Алексей Моисеевич
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Шаповалов Алексей Моисеевич
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Ирина Алексеевна
Отец ребёнка: Шаповалов Алексей Моисеевич
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Матрена Алексеевна
Отец ребёнка: Шаповалов Алексей Моисеевич
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Евфимия Алексеевна
Отец ребёнка: Шаповалов Алексей Моисеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно