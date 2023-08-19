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Пелешко Елизавета Ивановна

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.02.1875

Дочь: Марина Алексеевна

Отец ребёнка: Шаповалов Алексей Моисеевич

Рождение ребёнка
10.09.1879

Дочь: Феодора Алексеевна

Отец ребёнка: Шаповалов Алексей Моисеевич

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Шаповалов Алексей Моисеевич

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Ирина Алексеевна

Отец ребёнка: Шаповалов Алексей Моисеевич

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Матрена Алексеевна

Отец ребёнка: Шаповалов Алексей Моисеевич

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Евфимия Алексеевна

Отец ребёнка: Шаповалов Алексей Моисеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шаповалов Алексей Моисеевич

Смерть
Неизвестно
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