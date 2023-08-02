Шаповалов Василий Никитович
Место рождения
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1890
Сын: Шаповалов Павел Васильевич
Мать ребёнка: Шаповалова Анна Андреевна
Рождение ребёнка
1896
Сын: Шаповалов Лаврентий Васильевич
Мать ребёнка: Шаповалова Анна Андреевна
Рождение ребёнка
1903
Сын: Шаповалов Иван Васильевич
Мать ребёнка: Шаповалова Анна Андреевна
Смерть
Неизвестно