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Шаповалов Василий Никитович

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Шаповалов Никита Моисеевич

Мать: Шаповалова Нина Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шаповалова Анна Андреевна

Рождение ребёнка
1890

Сын: Шаповалов Павел Васильевич

Мать ребёнка: Шаповалова Анна Андреевна

Рождение ребёнка
1896

Сын: Шаповалов Лаврентий Васильевич

Мать ребёнка: Шаповалова Анна Андреевна

Рождение ребёнка
1903

Сын: Шаповалов Иван Васильевич

Мать ребёнка: Шаповалова Анна Андреевна

Смерть
Неизвестно

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