Шаповалова Анна Андреевна
Место рождения
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1890
Сын: Шаповалов Павел Васильевич
Отец ребёнка: Шаповалов Василий Никитович
Рождение ребёнка
1896
Сын: Шаповалов Лаврентий Васильевич
Отец ребёнка: Шаповалов Василий Никитович
Рождение ребёнка
1903
Сын: Шаповалов Иван Васильевич
Отец ребёнка: Шаповалов Василий Никитович
Смерть
Неизвестно