Шаповалова Анна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаповалова Анна Андреевна

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шаповалов Василий Никитович

Рождение ребёнка
1890

Сын: Шаповалов Павел Васильевич

Отец ребёнка: Шаповалов Василий Никитович

Рождение ребёнка
1896

Сын: Шаповалов Лаврентий Васильевич

Отец ребёнка: Шаповалов Василий Никитович

Рождение ребёнка
1903

Сын: Шаповалов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Шаповалов Василий Никитович

Смерть
Неизвестно

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