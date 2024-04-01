Кочуров Иосиф (Асаф) Казак Кр. Полуденной Яковлев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1823
Бракосочетание
09.01.1849
Жена: Кочурова Елена Петровна
М. 25, ж.25
Рождение ребёнка
17.07.1851
Мать ребёнка: Кочурова Елена Петровна
Рождение ребёнка
12.06.1854
Дочь: Акилина Иосифовна
Мать ребёнка: Кочурова Елена Петровна
Рождение ребёнка
Около 1859
Дочь: Павлова 1, Ворошилова 2 Елена Иосифовна
Мать ребёнка: Кочурова Елена Петровна
Рождение ребёнка
Около 1862
Мать ребёнка: Кочурова Елена Петровна
Рождение ребёнка
Около 1870
Дочь: Богунова Анастасия Иосифова
Мать ребёнка: Кочурова Елена Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Кочурова Елена Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кочуров Лазарь Казак Ст. Полуденной Иосифов
Мать ребёнка: Кочурова Елена Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Иоасафова
Мать ребёнка: Кочурова Елена Петровна
Смерть
Неизвестно