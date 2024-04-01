Кочуров Иосиф (Асаф) Казак Кр. Полуденной Яковлев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочуров Иосиф (Асаф) Казак Кр. Полуденной Яковлев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1823

Отец: Кочуров Яков Казак Кр. Полуденной Григорьев

Мать: Кочурова Екатерина Федорова

Бракосочетание
09.01.1849

Жена: Кочурова Елена Петровна

М. 25, ж.25
Рождение ребёнка
17.07.1851

Сын: Кочуров Иакинф Иоасафов

Мать ребёнка: Кочурова Елена Петровна

Рождение ребёнка
12.06.1854

Дочь: Акилина Иосифовна

Мать ребёнка: Кочурова Елена Петровна

Рождение ребёнка
Около 1859

Дочь: Павлова 1, Ворошилова 2 Елена Иосифовна

Мать ребёнка: Кочурова Елена Петровна

Рождение ребёнка
Около 1862

Сын: Кочуров Михаил Иосафов

Мать ребёнка: Кочурова Елена Петровна

Рождение ребёнка
Около 1870

Дочь: Богунова Анастасия Иосифова

Мать ребёнка: Кочурова Елена Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кочуров Степан Иосифов

Мать ребёнка: Кочурова Елена Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кочуров Лазарь Казак Ст. Полуденной Иосифов

Мать ребёнка: Кочурова Елена Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Иоасафова

Мать ребёнка: Кочурова Елена Петровна

Смерть
Неизвестно
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