Кочуров Степан Иосифов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1895
Мать ребёнка: Кочурова Наталья Яковлева
Рождение ребёнка
30.07.1897
Мать ребёнка: Кочурова Наталья Яковлева
Рождение ребёнка
23.04.1902
Дочь: Александра Степанова
Мать ребёнка: Кочурова Наталья Яковлева
Рождение ребёнка
30.06.1903
Дочь: Марфа Степанова
Мать ребёнка: Кочурова Наталья Яковлева
Рождение ребёнка
12.06.1906
Мать ребёнка: Кочурова Наталья Яковлева
Рождение ребёнка
Около 1908
Мать ребёнка: Кочурова Наталья Яковлева
Рождение ребёнка
Около 1909
Сын: Кочуров Николай Степанович
Мать ребёнка: Кочурова Наталья Яковлева
Рождение ребёнка
07.12.1911
Мать ребёнка: Кочурова Наталья Яковлева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно