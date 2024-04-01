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Кочуров Степан Иосифов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кочуров Иосиф (Асаф) Казак Кр. Полуденной Яковлев

Мать: Кочурова Елена Петровна

Рождение ребёнка
Около 1895

Сын: Кочуров Петр Степанович

Мать ребёнка: Кочурова Наталья Яковлева

Рождение ребёнка
30.07.1897

Сын: Кочуров Василий Степанов

Мать ребёнка: Кочурова Наталья Яковлева

Рождение ребёнка
23.04.1902

Дочь: Александра Степанова

Мать ребёнка: Кочурова Наталья Яковлева

Рождение ребёнка
30.06.1903

Дочь: Марфа Степанова

Мать ребёнка: Кочурова Наталья Яковлева

Рождение ребёнка
12.06.1906

Сын: Кочуров Иван Степанов

Мать ребёнка: Кочурова Наталья Яковлева

Рождение ребёнка
Около 1908

Сын: Кочуров Андрей Степанов

Мать ребёнка: Кочурова Наталья Яковлева

Рождение ребёнка
Около 1909

Сын: Кочуров Николай Степанович

Мать ребёнка: Кочурова Наталья Яковлева

Рождение ребёнка
07.12.1911

Сын: Кочуров Даниил Степанов

Мать ребёнка: Кочурова Наталья Яковлева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кочурова Наталья Яковлева

Смерть
Неизвестно
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