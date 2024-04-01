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Кочуров Петр Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1895

Отец: Кочуров Степан Иосифов

Мать: Кочурова Наталья Яковлева

Бракосочетание
22.01.1916

Жена: Кочурова Агриппина Лазарева

м. 20 ж. 20 проверить на близкое родство (двоюродные?)
Рождение ребёнка
13.06.1916

Дочь: Анна Петрова

Мать ребёнка: Кочурова Агриппина Лазарева

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
выпись 85285 от 3.08.50г
Рождение ребёнка
Около 1917

Дочь: Серафима Петрова

Мать ребёнка: Кочурова Агриппина Лазарева

Рождение ребёнка
23.11.1918

Сын: Кочуров Александр Петров

Мать ребёнка: Кочурова Агриппина Лазарева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кочурова Анна Сергеевна

Смерть
Неизвестно
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