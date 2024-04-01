Кочуров Петр Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1895
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1895
Отец: Кочуров Степан Иосифов
Бракосочетание
22.01.1916
м. 20 ж. 20 проверить на близкое родство (двоюродные?)
Рождение ребёнка
13.06.1916
Дочь: Анна Петрова
Мать ребёнка: Кочурова Агриппина Лазарева
Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
выпись 85285 от 3.08.50г
Рождение ребёнка
Около 1917
Дочь: Серафима Петрова
Мать ребёнка: Кочурова Агриппина Лазарева
Рождение ребёнка
23.11.1918
Мать ребёнка: Кочурова Агриппина Лазарева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кочурова Анна Сергеевна
Смерть
Неизвестно