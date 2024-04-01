Кочуров Михаил Иосафов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1862
Дата смерти24.06.1911
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Кочурова Александра Данилова
Рождение ребёнка
Около 1887
Сын: Кочуров Степан Михайлович
Мать ребёнка: Кочурова Александра Данилова
Бракосочетание
До 1889
Рождение ребёнка
13.08.1889
Дочь: Щелкунова (Кочурова) Евдокия Михайлова
Мать ребёнка: Кочурова Александра Данилова
Бракосочетание
22.07.1902
м. 40 ж. 52 оба вторым
Смерть
24.06.1911
49 лет, порок сердца