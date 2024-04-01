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Кочуров Михаил Иосафов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1862

Дата смерти

24.06.1911

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862

Отец: Кочуров Иосиф (Асаф) Казак Кр. Полуденной Яковлев

Мать: Кочурова (Богословцева) Елена Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кочуров Тимофей Михайлов

Мать ребёнка: Кочурова Александра Данилова

Рождение ребёнка
Около 1887

Сын: Кочуров Степан Михайлович

Мать ребёнка: Кочурова Александра Данилова

Бракосочетание
До 1889

Жена: Кочурова Александра Данилова

Рождение ребёнка
13.08.1889

Дочь: Щелкунова (Кочурова) Евдокия Михайлова

Мать ребёнка: Кочурова Александра Данилова

Бракосочетание
22.07.1902

Жена: Ананьина 1, Кочурова 2 (Толмачева) Ольга Никифирова

м. 40 ж. 52 оба вторым
Смерть
24.06.1911
49 лет, порок сердца

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