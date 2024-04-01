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Кочуров Степан Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1887

Отец: Кочуров Михаил Иосафов

Мать: Кочурова Александра Данилова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кочурова Возм. Олимпиада

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кочурова Евлампия Андреева

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Иванова (Кочерова) Клавдия Степановна

Мать ребёнка: Кочурова Евлампия Андреева

Рождение ребёнка
11.11.1913

Дочь: (Кочурова) Екатерина Степанова

Мать ребёнка: Кочурова Евлампия Андреева

Рождение ребёнка
14.09.1918

Сын: Кочуров Виктор Стефанов

Мать ребёнка: Кочурова Евлампия Андреева

Рождение ребёнка
18.12.1921

Дочь: (Кочурова) Зоя Степановна

Мать ребёнка: Кочурова Возм. Олимпиада

Смерть
Неизвестно

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