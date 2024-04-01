Кочуров Степан Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1887
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кочурова Возм. Олимпиада
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Иванова (Кочерова) Клавдия Степановна
Мать ребёнка: Кочурова Евлампия Андреева
Рождение ребёнка
11.11.1913
Дочь: (Кочурова) Екатерина Степанова
Мать ребёнка: Кочурова Евлампия Андреева
Рождение ребёнка
14.09.1918
Мать ребёнка: Кочурова Евлампия Андреева
Рождение ребёнка
18.12.1921
Дочь: (Кочурова) Зоя Степановна
Мать ребёнка: Кочурова Возм. Олимпиада
Смерть
Неизвестно