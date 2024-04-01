Кочурова Евлампия Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Иванова Клавдия Степановна
Отец ребёнка: Кочуров Степан Михайлович
Рождение ребёнка
11.11.1913
Дочь: Екатерина Степанова
Отец ребёнка: Кочуров Степан Михайлович
Рождение ребёнка
14.09.1918
Отец ребёнка: Кочуров Степан Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно