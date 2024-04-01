Кочурова Евлампия Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочурова Евлампия Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Иванова Клавдия Степановна

Отец ребёнка: Кочуров Степан Михайлович

Рождение ребёнка
11.11.1913

Дочь: Екатерина Степанова

Отец ребёнка: Кочуров Степан Михайлович

Рождение ребёнка
14.09.1918

Сын: Кочуров Виктор Стефанов

Отец ребёнка: Кочуров Степан Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кочуров Степан Михайлович

Смерть
Неизвестно
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