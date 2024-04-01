Кочуров Иакинф Иоасафов
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.07.1851
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1851
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Кочурова Агафья Федорова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Кочурова Агафья Федорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кочурова Агафья Федорова
Рождение ребёнка
21.09.1880
Дочь: (Кочурова) Вера Иннокентиева
Мать ребёнка: Кочурова Агафья Федорова
Рождение ребёнка
10.03.1886
Дочь: (Кочурова) Феодора Акинфова
Мать ребёнка: Кочурова Агафья Федорова
Смерть
Неизвестно