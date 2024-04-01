Кочуров Иакинф Иоасафов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочуров Иакинф Иоасафов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.07.1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1851

Отец: Кочуров Иосиф (Асаф) Казак Кр. Полуденной Яковлев

Мать: Кочурова (Богословцева) Елена Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кочуров Иван Иоакинфов

Мать ребёнка: Кочурова Агафья Федорова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кочуров Федор Иоакинфов

Мать ребёнка: Кочурова Агафья Федорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кочурова Агафья Федорова

Рождение ребёнка
21.09.1880

Дочь: (Кочурова) Вера Иннокентиева

Мать ребёнка: Кочурова Агафья Федорова

Рождение ребёнка
10.03.1886

Дочь: (Кочурова) Феодора Акинфова

Мать ребёнка: Кочурова Агафья Федорова

Смерть
Неизвестно

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