Кочурова Екатерина Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочурова Екатерина Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Андреева Анастасия Яковлева

Отец ребёнка: Кочуров Яков Казак Кр. Полуденной Григорьев

Рождение ребёнка
Около 1823

Сын: Кочуров Иосиф (Асаф) Казак Кр. Полуденной Яковлев

Отец ребёнка: Кочуров Яков Казак Кр. Полуденной Григорьев

Рождение ребёнка
Около 1834

Сын: Кочуров Егор Яковлев

Отец ребёнка: Кочуров Яков Казак Кр. Полуденной Григорьев

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Агафья Яковлева

Отец ребёнка: Кочуров Яков Казак Кр. Полуденной Григорьев

Рождение ребёнка
?.03.1837

Дочь: Мария Яковлева

Отец ребёнка: Кочуров Яков Казак Кр. Полуденной Григорьев

Рождение ребёнка
17.06.1842

Дочь: Агрипина Яковлева

Отец ребёнка: Кочуров Яков Казак Кр. Полуденной Григорьев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кочуров Савва Казак Кр.Полуденной Яковлев

Отец ребёнка: Кочуров Яков Казак Кр. Полуденной Григорьев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ефросинья Яковлева

Отец ребёнка: Кочуров Яков Казак Кр. Полуденной Григорьев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кочуров Яков Казак Кр. Полуденной Григорьев

Смерть
Неизвестно
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