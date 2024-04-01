Кочурова Екатерина Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Андреева Анастасия Яковлева
Отец ребёнка: Кочуров Яков Казак Кр. Полуденной Григорьев
Рождение ребёнка
Около 1823
Рождение ребёнка
Около 1834
Сын: Кочуров Егор Яковлев
Отец ребёнка: Кочуров Яков Казак Кр. Полуденной Григорьев
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Агафья Яковлева
Отец ребёнка: Кочуров Яков Казак Кр. Полуденной Григорьев
Рождение ребёнка
?.03.1837
Дочь: Мария Яковлева
Отец ребёнка: Кочуров Яков Казак Кр. Полуденной Григорьев
Рождение ребёнка
17.06.1842
Дочь: Агрипина Яковлева
Отец ребёнка: Кочуров Яков Казак Кр. Полуденной Григорьев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ефросинья Яковлева
Отец ребёнка: Кочуров Яков Казак Кр. Полуденной Григорьев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно