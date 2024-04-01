Андреева (Кочурова) Анастасия Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреева (Кочурова) Анастасия Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Кочуров Яков Казак Кр. Полуденной Григорьев

Мать: Кочурова Екатерина Федорова

Бракосочетание
23.01.1842

Муж: Андреев Яков Казак Р.Медвежьего Андреев

М. 28 Ж. 21
Рождение ребёнка
28.12.1845

Сын: Андреев Федор Яковлев

Отец ребёнка: Андреев Яков Казак Р.Медвежьего Андреев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андреев Иван Казак Ст. Полуденной Яковлев

Отец ребёнка: Андреев Яков Казак Р.Медвежьего Андреев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Седельникова 1?, Лыжина Евгения Яковлева

Отец ребёнка: Андреев Яков Казак Р.Медвежьего Андреев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андреев Алексей Казак Ст. Полуденной Яковлев

Отец ребёнка: Андреев Яков Казак Р.Медвежьего Андреев

Смерть
Неизвестно
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