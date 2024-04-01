Андреева (Кочурова) Анастасия Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Бракосочетание
23.01.1842
М. 28 Ж. 21
Рождение ребёнка
28.12.1845
Отец ребёнка: Андреев Яков Казак Р.Медвежьего Андреев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Седельникова 1?, Лыжина Евгения Яковлева
Отец ребёнка: Андреев Яков Казак Р.Медвежьего Андреев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
Неизвестно