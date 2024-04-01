Андреев Яков Казак Р.Медвежьего Андреев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреев Яков Казак Р.Медвежьего Андреев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813

Отец: Андреев Андрей

Мать: Андреева Возм. Параскева Иванова

Бракосочетание
23.01.1842

Жена: Андреева Анастасия Яковлева

М. 28 Ж. 21
Рождение ребёнка
28.12.1845

Сын: Андреев Федор Яковлев

Мать ребёнка: Андреева Анастасия Яковлева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андреев Иван Казак Ст. Полуденной Яковлев

Мать ребёнка: Андреева Анастасия Яковлева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Седельникова 1?, Лыжина Евгения Яковлева

Мать ребёнка: Андреева Анастасия Яковлева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андреев Алексей Казак Ст. Полуденной Яковлев

Мать ребёнка: Андреева Анастасия Яковлева

Смерть
Неизвестно
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