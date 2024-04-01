Андреев Яков Казак Р.Медвежьего Андреев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813
Отец: Андреев Андрей
Бракосочетание
23.01.1842
М. 28 Ж. 21
Рождение ребёнка
28.12.1845
Мать ребёнка: Андреева Анастасия Яковлева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Андреев Иван Казак Ст. Полуденной Яковлев
Мать ребёнка: Андреева Анастасия Яковлева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Седельникова 1?, Лыжина Евгения Яковлева
Мать ребёнка: Андреева Анастасия Яковлева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Андреев Алексей Казак Ст. Полуденной Яковлев
Мать ребёнка: Андреева Анастасия Яковлева
Смерть
Неизвестно