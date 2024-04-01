Андреев Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреев Андрей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1813

Сын: Андреев Яков Казак Р.Медвежьего Андреев

Мать ребёнка: Андреева Возм. Параскева Иванова

Рождение ребёнка
Около 1840

Сын: Андреев Уар Уряд. Выс. Камышловского Андреев

Мать ребёнка: Андреева Возм. Параскева Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чуркина Анисья Андреева

Мать ребёнка: Андреева Возм. Параскева Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Андреева

Мать ребёнка: Андреева Возм. Параскева Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андреев Николай Урядник Р.Медвежьего Андреев

Мать ребёнка: Андреева Возм. Параскева Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андреев Иван Казак Р. Медвежьего Андреев

Мать ребёнка: Андреева Возм. Параскева Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Андреева Возм. Параскева Иванова

Смерть
Неизвестно
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