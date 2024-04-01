Андреев Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1813
Сын: Андреев Яков Казак Р.Медвежьего Андреев
Мать ребёнка: Андреева Возм. Параскева Иванова
Рождение ребёнка
Около 1840
Сын: Андреев Уар Уряд. Выс. Камышловского Андреев
Мать ребёнка: Андреева Возм. Параскева Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чуркина Анисья Андреева
Мать ребёнка: Андреева Возм. Параскева Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Андреева
Мать ребёнка: Андреева Возм. Параскева Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Андреев Николай Урядник Р.Медвежьего Андреев
Мать ребёнка: Андреева Возм. Параскева Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Андреев Иван Казак Р. Медвежьего Андреев
Мать ребёнка: Андреева Возм. Параскева Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно