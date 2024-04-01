Андреев Николай Урядник Р.Медвежьего Андреев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Андреев Андрей
Рождение ребёнка
Около 1829
Мать ребёнка: Андреева Степанида Тимофеева
Рождение ребёнка
05.02.1832
Мать ребёнка: Андреева Степанида Тимофеева
Рождение ребёнка
15.12.1832
Мать ребёнка: Андреева Степанида Тимофеева
Рождение ребёнка
Около 1857
Дочь: Стефанова Евгения Николаева
Мать ребёнка: Андреева Степанида Тимофеева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Андреев Стефан Казак Кр. Акпасарской Николаев
Мать ребёнка: Андреева Степанида Тимофеева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно