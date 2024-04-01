Андреев Николай Урядник Р.Медвежьего Андреев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреев Николай Урядник Р.Медвежьего Андреев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Андреев Андрей

Мать: Андреева Возм. Параскева Иванова

Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Андреев Даниил Николаев

Мать ребёнка: Андреева Степанида Тимофеева

Рождение ребёнка
05.02.1832

Сын: Андреев Федор Николаев

Мать ребёнка: Андреева Степанида Тимофеева

Рождение ребёнка
15.12.1832

Сын: Андреев Петр Николаев

Мать ребёнка: Андреева Степанида Тимофеева

Рождение ребёнка
Около 1857

Дочь: Стефанова Евгения Николаева

Мать ребёнка: Андреева Степанида Тимофеева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андреев Стефан Казак Кр. Акпасарской Николаев

Мать ребёнка: Андреева Степанида Тимофеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Андреева Степанида Тимофеева

Смерть
Неизвестно
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