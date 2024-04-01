Андреева Степанида Тимофеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1829
Отец ребёнка: Андреев Николай Урядник Р.Медвежьего Андреев
Рождение ребёнка
05.02.1832
Отец ребёнка: Андреев Николай Урядник Р.Медвежьего Андреев
Рождение ребёнка
15.12.1832
Отец ребёнка: Андреев Николай Урядник Р.Медвежьего Андреев
Рождение ребёнка
Около 1857
Дочь: Стефанова Евгения Николаева
Отец ребёнка: Андреев Николай Урядник Р.Медвежьего Андреев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно