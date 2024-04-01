Кочуров Егор Яковлев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1834
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1834
Бракосочетание
28.01.1859
М. 24 Ж.18
Рождение ребёнка
Около 1867
Сын: Кочуров Григорий Георгиев
Мать ребёнка: Кочурова Матрона Васильева
Рождение ребёнка
08.05.1872
Дочь: Спичева Таисия Георгиева
Мать ребёнка: Кочурова Матрона Васильева
Рождение ребёнка
19.06.1873
Мать ребёнка: Кочурова Матрона Васильева
Рождение ребёнка
23.07.1877
Дочь: Анна Георгиева
Мать ребёнка: Кочурова Матрона Васильева
Смерть
Неизвестно