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Кочуров Егор Яковлев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1834

Отец: Кочуров Яков Казак Кр. Полуденной Григорьев

Мать: Кочурова Екатерина Федорова

Бракосочетание
28.01.1859

Жена: Кочурова Матрона Васильева

М. 24 Ж.18
Рождение ребёнка
Около 1867

Сын: Кочуров Григорий Георгиев

Мать ребёнка: Кочурова Матрона Васильева

Рождение ребёнка
08.05.1872

Дочь: Спичева Таисия Георгиева

Мать ребёнка: Кочурова Матрона Васильева

Рождение ребёнка
19.06.1873

Сын: Кочуров Леонтий Егоров

Мать ребёнка: Кочурова Матрона Васильева

Рождение ребёнка
23.07.1877

Дочь: Анна Георгиева

Мать ребёнка: Кочурова Матрона Васильева

Смерть
Неизвестно
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