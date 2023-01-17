Соколов Сергей Иванович
Место рождения
Дата рождения05.06.1861
Дата смертиОколо 1917
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1861
Бракосочетание
15.01.1886
Орёл, город Орёл, Орловская область
Рождение ребёнка
27.01.1887
Дочь: Власова Мария Сергеевна
Мать ребёнка: Соколова Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
29.12.1887
Мать ребёнка: Соколова Екатерина Ивановна
Смерть
Около 1917
Уральск, Уральская городская администрация, Западно-Казахстанская область