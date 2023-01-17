Соколов Сергей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоколов Сергей Иванович

Соколов Сергей Иванович

avatar

Место рождения

Карачев, Карачевский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

05.06.1861

Дата смерти

Около 1917

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1861

Отец: Соколов Иван Дмитриевич

Мать: Соколова Евдокия Антоновна

Карачев, Карачевский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
15.01.1886

Жена: Соколова Екатерина Ивановна

Орёл, город Орёл, Орловская область
Рождение ребёнка
27.01.1887

Дочь: Власова Мария Сергеевна

Мать ребёнка: Соколова Екатерина Ивановна

Апальково, Кромской муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
29.12.1887

Сын: Соколов Сергей Сергеевич

Мать ребёнка: Соколова Екатерина Ивановна

Апальково, Кромской муниципальный район, Орловская область
Смерть
Около 1917
Уральск, Уральская городская администрация, Западно-Казахстанская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close