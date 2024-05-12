село Апальково, село Апальково, Кромской муниципальный район, Орловская область (на 2019) — Familio

Апальково

Кромской муниципальный район, Орловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Кромский уезд
2208Апальково (Опальково), с. вл.при колодцах.1515147554611Церковь православная 1. Маслобоень 3.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Орловская губерния, Кромский уезд
С. Апальково3И. А. Степанов1935139
С. Апальково4Графиня С. П. Бобринская23357

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Орловская губерния, Кромский уезд, Верхне-Боевская волость
626. Апальково (Опальково), село бывшее владельческое и государственное, дворов 149, жителей 1333, церковь православная, школа, 2 лавки, ярмарка 20-го июля.

Список населённых мест Орловской губернии 1909 года

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Орловская губерния, Кромской уезд, Верхне-Боевская волость
Апальково (село)12Город Кромы
Усадьба причта села Апалькова12Город Кромы

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Орловская область, Кромской район
64199Апальковосело52°43'с.ш.35°35'в.д.N-36-120

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Орловская область, Кромской муниципальный район, Апальковское сельское поселение
54625402101с Апальковосело
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