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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2208Апальково (Опальково), с. вл.при колодцах.1515147554611Церковь православная 1. Маслобоень 3.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Орловская губерния, Кромский уезд
С. Апальково3И. А. Степанов1935139
С. Апальково4Графиня С. П. Бобринская233—57
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
626. Апальково (Опальково), село бывшее владельческое и государственное, дворов 149, жителей 1333, церковь православная, школа, 2 лавки, ярмарка 20-го июля.
Список населённых мест Орловской губернии 1909 года
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Апальково (село)12Город Кромы
Усадьба причта села Апалькова12Город Кромы
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
64199Апальковосело52°43'с.ш.35°35'в.д.N-36-120
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
54625402101с Апальковосело