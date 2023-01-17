Соколов Иван Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколов Иван Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

1870

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Соколов Дмитрий Иванович

Мать: Соколова Анна Фёдоровна

Рождение ребёнка
05.06.1861

Сын: Соколов Сергей Иванович

Мать ребёнка: Соколова Евдокия Антоновна

Карачев, Карачевский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
23.11.1863

Сын: Соколов Тихон Иванович

Мать ребёнка: Соколова Евдокия Антоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соколова Евдокия Антоновна

Смерть
1870
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