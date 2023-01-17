Соколов Иван Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смерти1870
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Соколов Дмитрий Иванович
Мать: Соколова Анна Фёдоровна
Рождение ребёнка
05.06.1861
Мать ребёнка: Соколова Евдокия Антоновна
Карачев, Карачевский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
23.11.1863
Мать ребёнка: Соколова Евдокия Антоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1870