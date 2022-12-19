Соколов Иван Дмитриевич 1829 — найти родственников по фамилии на Familio

Соколов Иван Дмитриевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 1829

умер 1870

Отец
Соколов Дмитрий ИвановичОколо 1802 г.р.
Мать
Соколова (Апухтина) Анна Фёдоровна1800 г.р.
Супруги
Соколова (Степанова) Евдокия Антоновна1834 г.р.
Дети
Соколов Сергей Иванович05.06.1861 г.р.
Соколов Тихон Иванович23.11.1863 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Соколов Дмитрий Иванович

Мать: Соколова (Апухтина) Анна Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соколова (Степанова) Евдокия Антоновна

Рождение ребёнка
05.06.1861

Сын: Соколов Сергей Иванович

Мать ребёнка: Соколова (Степанова) Евдокия Антоновна

Карачев, Карачевский муниципальный район, Брянская область

Рождение ребёнка
23.11.1863

Сын: Соколов Тихон Иванович

Мать ребёнка: Соколова (Степанова) Евдокия Антоновна

Смерть
1870

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