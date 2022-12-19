Соколов Иван Дмитриевич
мужской, родился 1829
умер 1870
ОтецСоколов Дмитрий ИвановичОколо 1802 г.р.
МатьСоколова (Апухтина) Анна Фёдоровна1800 г.р.
Супруги
Дети
Соколов Сергей Иванович05.06.1861 г.р.
Соколов Тихон Иванович23.11.1863 г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.06.1861
Мать ребёнка: Соколова (Степанова) Евдокия Антоновна
Карачев, Карачевский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
23.11.1863
Мать ребёнка: Соколова (Степанова) Евдокия Антоновна
Смерть
1870