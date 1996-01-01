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Соколов Дмитрий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1802

Дата смерти

Около 1888

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1829

Сын: Соколов Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Соколова Анна Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соколова Пелагея Дмитриевна

Мать ребёнка: Соколова Анна Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соколов Митрофан Дмитриевич

Мать ребёнка: Соколова Анна Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соколова Анна Фёдоровна

Смерть
Около 1888
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