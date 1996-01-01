Соколов Дмитрий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1802
Дата смертиОколо 1888
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1829
Мать ребёнка: Соколова Анна Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соколова Пелагея Дмитриевна
Мать ребёнка: Соколова Анна Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соколов Митрофан Дмитриевич
Мать ребёнка: Соколова Анна Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Соколова Анна Фёдоровна
Смерть
Около 1888