Соколова (Апухтина) Анна Фёдоровна
женский, родилась 1800
умерла 19.01.1879
МатьАлександрова Мария ИвановнаНеизвестно г.р.
ОтецАпухтин Фёдор ЕвстигнеевичПосле 1770 г.р.
Супруги
Соколов Дмитрий ИвановичОколо 1802 г.р.
Дети
Соколов Иван Дмитриевич1829 г.р.
Соколов Митрофан ДмитриевичНеизвестно г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соколова Пелагея Дмитриевна
Отец ребёнка: Соколов Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соколов Митрофан Дмитриевич
Отец ребёнка: Соколов Дмитрий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1829
Отец ребёнка: Соколов Дмитрий Иванович
Смерть
19.01.1879