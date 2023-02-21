Соколова (Апухтина) Анна Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколова (Апухтина) Анна Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

19.01.1879

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Апухтин Фёдор Евстигнеевич

Мать: Александрова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1829

Сын: Соколов Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Соколов Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соколова Пелагея Дмитриевна

Отец ребёнка: Соколов Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соколов Митрофан Дмитриевич

Отец ребёнка: Соколов Дмитрий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соколов Дмитрий Иванович

Смерть
19.01.1879
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