Соколова (Апухтина) Анна Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смерти19.01.1879
ПолЖенский
Отец
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Рождение ребёнка
1829
Отец ребёнка: Соколов Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соколова Пелагея Дмитриевна
Отец ребёнка: Соколов Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соколов Митрофан Дмитриевич
Отец ребёнка: Соколов Дмитрий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.01.1879