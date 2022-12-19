Соколова (Апухтина) Анна Фёдоровна 1800 — найти родственников по фамилии на Familio

Соколова (Апухтина) Анна Фёдоровна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 1800

умерла 19.01.1879

Мать
Александрова Мария ИвановнаНеизвестно г.р.
Отец
Апухтин Фёдор ЕвстигнеевичПосле 1770 г.р.
Супруги
Соколов Дмитрий ИвановичОколо 1802 г.р.
Дети
Соколов Иван Дмитриевич1829 г.р.
Соколов Митрофан ДмитриевичНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Апухтин Фёдор Евстигнеевич

Мать: Александрова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соколова Пелагея Дмитриевна

Отец ребёнка: Соколов Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соколов Митрофан Дмитриевич

Отец ребёнка: Соколов Дмитрий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соколов Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
1829

Сын: Соколов Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Соколов Дмитрий Иванович

Смерть
19.01.1879

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