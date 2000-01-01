Александрова Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Соколова Анна Фёдоровна
Отец ребёнка: Апухтин Фёдор Евстигнеевич
Рождение ребёнка
1805
Отец ребёнка: Апухтин Фёдор Евстигнеевич
Рождение ребёнка
1806
Сын: Апухтин Николай Фёдорович
Отец ребёнка: Апухтин Фёдор Евстигнеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно