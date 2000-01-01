Александрова Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлександрова Мария Ивановна

Александрова Мария Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1800

Дочь: Соколова Анна Фёдоровна

Отец ребёнка: Апухтин Фёдор Евстигнеевич

Рождение ребёнка
1805

Сын: Апухтин Пётр Фёдорович

Отец ребёнка: Апухтин Фёдор Евстигнеевич

Рождение ребёнка
1806

Сын: Апухтин Николай Фёдорович

Отец ребёнка: Апухтин Фёдор Евстигнеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Апухтин Фёдор Евстигнеевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close