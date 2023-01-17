Апухтин Николай Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Рождение ребёнка
16.11.1840
Сын: Апухтин Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Апухтина Мария Андреевна
Болхов, Болховский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
02.11.1842
Сын: Апухтин Николай Николаевич
Мать ребёнка: Апухтина Мария Андреевна
Рождение ребёнка
10.11.1845
Сын: Апухтин Андрей Николаевич
Мать ребёнка: Апухтина Мария Андреевна
Рождение ребёнка
02.04.1849
Сын: Апухтин Афиноген Николаевич
Мать ребёнка: Апухтина Мария Андреевна
Рождение ребёнка
16.07.1851
Сын: Апухтин Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Апухтина Мария Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Апухтина Мария Андреевна
Смерть
Неизвестно