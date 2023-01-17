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Апухтин Николай Фёдорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Апухтин Фёдор Евстигнеевич

Мать: Александрова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
16.11.1840

Сын: Апухтин Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Апухтина Мария Андреевна

Болхов, Болховский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
02.11.1842

Сын: Апухтин Николай Николаевич

Мать ребёнка: Апухтина Мария Андреевна

Рождение ребёнка
10.11.1845

Сын: Апухтин Андрей Николаевич

Мать ребёнка: Апухтина Мария Андреевна

Рождение ребёнка
02.04.1849

Сын: Апухтин Афиноген Николаевич

Мать ребёнка: Апухтина Мария Андреевна

Рождение ребёнка
16.07.1851

Сын: Апухтин Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Апухтина Мария Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Апухтина Мария Андреевна

Смерть
Неизвестно
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