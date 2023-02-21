Апухтина (Желябужская) Мария Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смерти1959
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.11.1840
Сын: Апухтин Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Апухтин Николай Фёдорович
Болхов, Болховский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
02.11.1842
Сын: Апухтин Николай Николаевич
Отец ребёнка: Апухтин Николай Фёдорович
Рождение ребёнка
10.11.1845
Сын: Апухтин Андрей Николаевич
Отец ребёнка: Апухтин Николай Фёдорович
Рождение ребёнка
02.04.1849
Сын: Апухтин Афиноген Николаевич
Отец ребёнка: Апухтин Николай Фёдорович
Рождение ребёнка
16.07.1851
Сын: Апухтин Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Апухтин Николай Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1959