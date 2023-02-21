Апухтина (Желябужская) Мария Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Апухтина (Желябужская) Мария Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

1959

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.11.1840

Сын: Апухтин Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Апухтин Николай Фёдорович

Болхов, Болховский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
02.11.1842

Сын: Апухтин Николай Николаевич

Отец ребёнка: Апухтин Николай Фёдорович

Рождение ребёнка
10.11.1845

Сын: Апухтин Андрей Николаевич

Отец ребёнка: Апухтин Николай Фёдорович

Рождение ребёнка
02.04.1849

Сын: Апухтин Афиноген Николаевич

Отец ребёнка: Апухтин Николай Фёдорович

Рождение ребёнка
16.07.1851

Сын: Апухтин Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Апухтин Николай Фёдорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Апухтин Николай Фёдорович

Смерть
1959
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