город Болхов, город Болхов, Болховский муниципальный район, Орловская область (на 2019) — Familio

Болхов

Болховский муниципальный район, Орловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Города
2БОЛХОВ. Уездный.При р. Нугре.99054291693249167Церквей православных 18, монастырей 2, часовня. Училищ: уездное, приходское, женское. Больница. Городской общественный банк. Почтовая станция. Ярмарка. Базары еженедельно Показать все
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Орловская область, Болховский район
63837Болховгород53°27'с.ш.36°01'в.д.N-37-085

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Орловская область, Болховский муниципальный район, Городское поселение Болхов
54604101001г Болховгород
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