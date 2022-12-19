Апухтин Алексей Николаевич 16.11.1840 — найти родственников по фамилии на Familio
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Апухтин Алексей Николаевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 16.11.1840, Болхов, Болховский муниципальный район, Орловская область

умер 17.08.1893, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Отец
Апухтин Николай Фёдорович1806 г.р.
Мать
Апухтина (Желябужская) Мария Андреевна1821 г.р.
Дети
Лазаревский Иван Иванович05.05.1880 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1840

Отец: Апухтин Николай Фёдорович

Мать: Апухтина (Желябужская) Мария Андреевна

Болхов, Болховский муниципальный район, Орловская область

Рождение ребёнка
05.05.1880

Сын: Лазаревский Иван Иванович

Мать ребёнка: Лазаревская Мария Николаевна

Смерть
17.08.1893
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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