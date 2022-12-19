Апухтин Алексей Николаевич
мужской, родился 16.11.1840, Болхов, Болховский муниципальный район, Орловская область
умер 17.08.1893, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
ОтецАпухтин Николай Фёдорович1806 г.р.
МатьАпухтина (Желябужская) Мария Андреевна1821 г.р.
Дети
Лазаревский Иван Иванович05.05.1880 г.р.
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Место
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Рождение
16.11.1840
Болхов, Болховский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
05.05.1880
Сын: Лазаревский Иван Иванович
Мать ребёнка: Лазаревская Мария Николаевна
Смерть
17.08.1893
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург