Соколова (Бацова) Екатерина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смертиПосле 1917
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
15.01.1886
Орёл, город Орёл, Орловская область
Рождение ребёнка
27.01.1887
Дочь: Власова Мария Сергеевна
Отец ребёнка: Соколов Сергей Иванович
Рождение ребёнка
29.12.1887
Отец ребёнка: Соколов Сергей Иванович
Смерть
После 1917