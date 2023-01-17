Соколова (Бацова) Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколова (Бацова) Екатерина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

После 1917

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
15.01.1886

Муж: Соколов Сергей Иванович

Орёл, город Орёл, Орловская область
Рождение ребёнка
27.01.1887

Дочь: Власова Мария Сергеевна

Отец ребёнка: Соколов Сергей Иванович

Апальково, Кромской муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
29.12.1887

Сын: Соколов Сергей Сергеевич

Отец ребёнка: Соколов Сергей Иванович

Апальково, Кромской муниципальный район, Орловская область
Смерть
После 1917
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