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Олин Иван (Иоанн) Павлов

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Место рождения

Медведковская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

25.08.1893

Дата смерти

После 1960

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1893

Отец: Олин Павел Яковлев

Мать: Олина Феодосия Евфимова

Медведковская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
11.09.1911

Жена: Олина Мария Григорьева

Рождение ребёнка
19.06.1912

Дочь: Олина Агрипина Ивановна

Мать ребёнка: Олина Мария Григорьева

Медведковская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
24.03.1922

Дочь: Давыденко Матрона Ивановна

Мать ребёнка: Олина Мария Григорьева

Медведковская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Олин Пётр Иванович

Мать ребёнка: Олина Мария Григорьева

Медведковская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Олина Гутя Ивановна

Мать ребёнка: Олина Мария Григорьева

Медведковская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1960
Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
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