Олин Иван (Иоанн) Павлов
Место рождения
Дата рождения25.08.1893
Дата смертиПосле 1960
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1893
Отец: Олин Павел Яковлев
Мать: Олина Феодосия Евфимова
Бракосочетание
11.09.1911
Жена: Олина Мария Григорьева
Рождение ребёнка
19.06.1912
Дочь: Олина Агрипина Ивановна
Мать ребёнка: Олина Мария Григорьева
Рождение ребёнка
24.03.1922
Дочь: Давыденко Матрона Ивановна
Мать ребёнка: Олина Мария Григорьева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Олин Пётр Иванович
Мать ребёнка: Олина Мария Григорьева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Олина Гутя Ивановна
Мать ребёнка: Олина Мария Григорьева
Смерть
После 1960
Мурманск, город Мурманск, Мурманская область