Олина (Демышева) Мария Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Олина (Демышева) Мария Григорьева

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Место рождения

Куртеевская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1888

Отец: Демышев Григорий Фёдорова

Мать: не указана

Куртеевская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
11.09.1911

Муж: Олин Иван Павлов

Рождение ребёнка
19.06.1912

Дочь: Олина Агрипина Ивановна

Отец ребёнка: Олин Иван Павлов

Медведковская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
24.03.1922

Дочь: Давыденко Матрона Ивановна

Отец ребёнка: Олин Иван Павлов

Медведковская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Олин Пётр Иванович

Отец ребёнка: Олин Иван Павлов

Медведковская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Олина Гутя Ивановна

Отец ребёнка: Олин Иван Павлов

Медведковская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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