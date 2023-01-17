Олина (Демышева) Мария Григорьева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1888
Отец: Демышев Григорий Фёдорова
Мать: не указана
Бракосочетание
11.09.1911
Муж: Олин Иван Павлов
Рождение ребёнка
19.06.1912
Дочь: Олина Агрипина Ивановна
Отец ребёнка: Олин Иван Павлов
Рождение ребёнка
24.03.1922
Дочь: Давыденко Матрона Ивановна
Отец ребёнка: Олин Иван Павлов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Олин Пётр Иванович
Отец ребёнка: Олин Иван Павлов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Олина Гутя Ивановна
Отец ребёнка: Олин Иван Павлов
Смерть
Неизвестно