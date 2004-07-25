Давыденко (Олина) Матрона Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давыденко (Олина) Матрона Ивановна

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Место рождения

Медведковская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

24.03.1922

Дата смерти

25.07.2004

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1922

Отец: Олин Иван Павлов

Мать: Олина Мария Григорьева

Медведковская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
29.11.1947

Сын: Давыденко Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Давыденко Григорий Ефимович

Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Рождение ребёнка
18.09.1951

Дочь: Давыденко Екатерина Григорьевна

Отец ребёнка: Давыденко Григорий Ефимович

Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Бракосочетание
12.08.1956

Муж: Давыденко Григорий Ефимович

Приморско-Ахтарск, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
25.07.2004
Приморско-Ахтарск, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
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