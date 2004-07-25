Давыденко (Олина) Матрона Ивановна
Место рождения
Дата рождения24.03.1922
Дата смерти25.07.2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1922
Отец: Олин Иван Павлов
Мать: Олина Мария Григорьева
Рождение ребёнка
29.11.1947
Сын: Давыденко Александр Григорьевич
Отец ребёнка: Давыденко Григорий Ефимович
Рождение ребёнка
18.09.1951
Дочь: Давыденко Екатерина Григорьевна
Отец ребёнка: Давыденко Григорий Ефимович
Бракосочетание
12.08.1956
Смерть
25.07.2004