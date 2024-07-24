Давыденко (Давыденков) Григорий Ефимович
Место рождения
Дата рождения07.01.1895
Дата смерти18.11.1959
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1895
Рождение ребёнка
23.07.1922
Сын: Давиденко Александр Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Мосьпанов, Новооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
29.11.1947
Сын: Давыденко Александр Григорьевич
Мать ребёнка: Давыденко (Олина) Матрона Ивановна
Рождение ребёнка
18.09.1951
Дочь: Давыденко Екатерина Григорьевна
Мать ребёнка: Давыденко (Олина) Матрона Ивановна
Бракосочетание
12.08.1956
Смерть
18.11.1959