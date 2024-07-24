Давыденко (Давыденков) Григорий Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давыденко (Давыденков) Григорий Ефимович

Место рождения

Дубовская, Бирюченский уезд, Воронежская губерния

Дата рождения

07.01.1895

Дата смерти

18.11.1959

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1895

Отец: Ефимий Петров Давыденков

Мать: Давыденкова Агрипина (Аграфена) Яковлева

Дубовская, Бирюченский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
23.07.1922

Сын: Давиденко Александр Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Мосьпанов, Новооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
29.11.1947

Сын: Давыденко Александр Григорьевич

Мать ребёнка: Давыденко (Олина) Матрона Ивановна

Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Рождение ребёнка
18.09.1951

Дочь: Давыденко Екатерина Григорьевна

Мать ребёнка: Давыденко (Олина) Матрона Ивановна

Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Бракосочетание
12.08.1956

Жена: Давыденко (Олина) Матрона Ивановна

Приморско-Ахтарск, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
18.11.1959
Приморско-Ахтарск, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край

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