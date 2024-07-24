Давыденкова Агрипина (Аграфена) Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.09.1890
Дочь: Давиденкова Пелагея Ефимовна
Отец ребёнка: Ефимий Петров Давыденков
Рождение ребёнка
07.01.1895
Сын: Давыденко (Давыденков) Григорий Ефимович
Отец ребёнка: Ефимий Петров Давыденков
Смерть
Неизвестно