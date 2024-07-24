Давыденкова Агрипина (Аграфена) Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давыденкова Агрипина (Аграфена) Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ефимий Петров Давыденков

Рождение ребёнка
29.09.1890

Дочь: Давиденкова Пелагея Ефимовна

Отец ребёнка: Ефимий Петров Давыденков

Дубовская, Бирюченский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
07.01.1895

Сын: Давыденко (Давыденков) Григорий Ефимович

Отец ребёнка: Ефимий Петров Давыденков

Дубовская, Бирюченский уезд, Воронежская губерния
Смерть
Неизвестно

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