слобода Дубовская, слобода Дубовская, Бирюченский уезд, Воронежская губерния (на 1886) — Familio

Дубовская

Бирюченский уезд, Воронежская губерния (на 1886)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
слобода
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Опись имущества кожевенной мастерской жителя слободы Дубовской Засосненской волости Бирюченского уезда Санжарова Ерофея Наумовича. 1904 г. // Гос. архив Воронежской облас Показать все
Опись имущества кожевенной мастерской жителя слободы Дубовской Засосненской волости Бирюченского уезда Яценкова Иосифа Максимовича. 1904 г. // Гос. архив Воронежской обла Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Воронежская губерния, Бирюченский уезд
497Дубовская, слоб. каз.при р. Тихой Сосне.½43120413415

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Воронежская губерния, Бирюченский уезд, Засосенская волость
145. Дубовская, слобода бывшая государственная, при речке Тихой Сосне, дворов 121, жителей 724

Населенные места Воронежской губернии 1900 года

record_textТипОбществоДворовНаселение
Воронежская губерния, Бирюченский уезд, Засосенская волость
Дубовская7213слободаДубовскаго142994
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