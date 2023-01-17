Олина (Сандалова) Феодосия Евфимова
Место рожденияд. Болячки
Дата рожденияОколо 1860
Дата смерти19.03.1908
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860
Отец: Сандалов Евфим Андреевич
Мать: не указана
д. Болячки
Бракосочетание
20.01.1885
Муж: Олин Павел Яковлев
Рождение ребёнка
20.02.1886
Сын: Олин Пётр Павлов
Отец ребёнка: Олин Павел Яковлев
Рождение ребёнка
28.02.1888
Дочь: Олина Евдокия Павлова
Отец ребёнка: Олин Павел Яковлев
Рождение ребёнка
30.01.1889
Дочь: Олина Анна Павлова
Отец ребёнка: Олин Павел Яковлев
Рождение ребёнка
25.08.1893
Сын: Олин Иван Павлов
Отец ребёнка: Олин Павел Яковлев
Рождение ребёнка
02.02.1897
Дочь: Олина Анна Павлова
Отец ребёнка: Олин Павел Яковлев
Смерть
19.03.1908