Олина (Сандалова) Феодосия Евфимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Олина (Сандалова) Феодосия Евфимова

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Место рождения

д. Болячки

Дата рождения

Около 1860

Дата смерти

19.03.1908

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: Сандалов Евфим Андреевич

Мать: не указана

д. Болячки
Бракосочетание
20.01.1885

Муж: Олин Павел Яковлев

Рождение ребёнка
20.02.1886

Сын: Олин Пётр Павлов

Отец ребёнка: Олин Павел Яковлев

Медведковская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
28.02.1888

Дочь: Олина Евдокия Павлова

Отец ребёнка: Олин Павел Яковлев

Медведковская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
30.01.1889

Дочь: Олина Анна Павлова

Отец ребёнка: Олин Павел Яковлев

Медведковская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
25.08.1893

Сын: Олин Иван Павлов

Отец ребёнка: Олин Павел Яковлев

Медведковская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
02.02.1897

Дочь: Олина Анна Павлова

Отец ребёнка: Олин Павел Яковлев

Медведковская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
19.03.1908
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