Олин Павел Яковлев
Место рождения
Дата рождения03.12.1857
Дата смерти05.04.1912
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1857
Отец: Олин Яков Ермогенов
Мать: Олина Маремьяна Фатеева
Бракосочетание
20.01.1885
Жена: Олина Феодосия Евфимова
Рождение ребёнка
20.02.1886
Сын: Олин Пётр Павлов
Мать ребёнка: Олина Феодосия Евфимова
Рождение ребёнка
28.02.1888
Дочь: Олина Евдокия Павлова
Мать ребёнка: Олина Феодосия Евфимова
Рождение ребёнка
30.01.1889
Дочь: Олина Анна Павлова
Мать ребёнка: Олина Феодосия Евфимова
Рождение ребёнка
25.08.1893
Сын: Олин Иван Павлов
Мать ребёнка: Олина Феодосия Евфимова
Рождение ребёнка
02.02.1897
Дочь: Олина Анна Павлова
Мать ребёнка: Олина Феодосия Евфимова
Смерть
05.04.1912