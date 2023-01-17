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Олин Павел Яковлев

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Место рождения

Медведковская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

03.12.1857

Дата смерти

05.04.1912

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1857

Отец: Олин Яков Ермогенов

Мать: Олина Маремьяна Фатеева

Медведковская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
20.01.1885

Жена: Олина Феодосия Евфимова

Рождение ребёнка
20.02.1886

Сын: Олин Пётр Павлов

Мать ребёнка: Олина Феодосия Евфимова

Медведковская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
28.02.1888

Дочь: Олина Евдокия Павлова

Мать ребёнка: Олина Феодосия Евфимова

Медведковская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
30.01.1889

Дочь: Олина Анна Павлова

Мать ребёнка: Олина Феодосия Евфимова

Медведковская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
25.08.1893

Сын: Олин Иван Павлов

Мать ребёнка: Олина Феодосия Евфимова

Медведковская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
02.02.1897

Дочь: Олина Анна Павлова

Мать ребёнка: Олина Феодосия Евфимова

Медведковская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
05.04.1912
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