Олина Маремьяна Фатеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОлина Маремьяна Фатеева

Олина Маремьяна Фатеева

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1830 г.р.

Дети

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1850

Сын: Олин Василий Яковлевич

Отец ребёнка: Олин Яков Ермогенов

Рождение ребёнка
Около 1855

Дочь: Олина Васса Яковлевна

Отец ребёнка: Олин Яков Ермогенов

Рождение ребёнка
Около 1856

Дочь: Олина Наталья Яковлевна

Отец ребёнка: Олин Яков Ермогенов

Рождение ребёнка
03.12.1857

Сын: Олин Павел Яковлев

Отец ребёнка: Олин Яков Ермогенов

Медведковская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Олин Яков Ермогенов

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close