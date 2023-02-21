Олина Маремьяна Фатеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1850
Отец ребёнка: Олин Яков Ермогенов
Рождение ребёнка
Около 1855
Дочь: Олина Васса Яковлевна
Отец ребёнка: Олин Яков Ермогенов
Рождение ребёнка
Около 1856
Дочь: Олина Наталья Яковлевна
Отец ребёнка: Олин Яков Ермогенов
Рождение ребёнка
03.12.1857
Сын: Олин Павел Яковлев
Отец ребёнка: Олин Яков Ермогенов
Медведковская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Олин Яков Ермогенов
Смерть
Неизвестно