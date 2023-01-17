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Олин Яков Ермогенов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830

Отец: Олин Ермоген Григорьев

Мать: Олина Ефросинья Акинфеева

Рождение ребёнка
Около 1850

Сын: Олин Василий Яковлевич

Мать ребёнка: Олина Маремьяна Фатеева

Рождение ребёнка
Около 1855

Дочь: Олина Васса Яковлевна

Мать ребёнка: Олина Маремьяна Фатеева

Рождение ребёнка
Около 1856

Дочь: Олина Наталья Яковлевна

Мать ребёнка: Олина Маремьяна Фатеева

Рождение ребёнка
03.12.1857

Сын: Олин Павел Яковлев

Мать ребёнка: Олина Маремьяна Фатеева

Медведковская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Олина Маремьяна Фатеева

Смерть
Неизвестно
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