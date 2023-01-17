Олин Яков Ермогенов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830
Отец: Олин Ермоген Григорьев
Рождение ребёнка
Около 1850
Мать ребёнка: Олина Маремьяна Фатеева
Рождение ребёнка
Около 1855
Дочь: Олина Васса Яковлевна
Мать ребёнка: Олина Маремьяна Фатеева
Рождение ребёнка
Около 1856
Дочь: Олина Наталья Яковлевна
Мать ребёнка: Олина Маремьяна Фатеева
Рождение ребёнка
03.12.1857
Сын: Олин Павел Яковлев
Мать ребёнка: Олина Маремьяна Фатеева
Медведковская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Олина Маремьяна Фатеева
Смерть
Неизвестно