Олин Ермоген Григорьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: не указан
Мать: Олина Степанида
Рождение ребёнка
Около 1830
Сын: Олин Яков Ермогенов
Мать ребёнка: Олина Ефросинья Акинфеева
Рождение ребёнка
Около 1839
Дочь: Олина Агрофена Ермогенова
Мать ребёнка: Олина Ефросинья Акинфеева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно