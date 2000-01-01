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Олин Ермоген Григорьев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: Олина Степанида

Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Олин Яков Ермогенов

Мать ребёнка: Олина Ефросинья Акинфеева

Рождение ребёнка
Около 1839

Дочь: Олина Агрофена Ермогенова

Мать ребёнка: Олина Ефросинья Акинфеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Олина Ефросинья Акинфеева

Смерть
Неизвестно
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