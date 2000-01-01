Олина Степанида Корнилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Олина Степанида Корнилова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1787

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1766 г.р.

Дети

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1805

Сын: Олин Ермоген Григорьев

Отец ребёнка: Олин Григорий Петров

Рождение ребёнка
Около 1818

Дочь: Олина Матрена Григорьева

Отец ребёнка: Олин Григорий Петров

Рождение ребёнка
Около 1820

Дочь: Олина Агрипина Григорьева

Отец ребёнка: Олин Григорий Петров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Олин Григорий Петров

Смерть
Около 1787
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