Олина Степанида Корнилова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1787
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1805
Отец ребёнка: Олин Григорий Петров
Рождение ребёнка
Около 1818
Дочь: Олина Матрена Григорьева
Отец ребёнка: Олин Григорий Петров
Рождение ребёнка
Около 1820
Дочь: Олина Агрипина Григорьева
Отец ребёнка: Олин Григорий Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Олин Григорий Петров
Смерть
Около 1787